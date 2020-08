Imperia. «Vedere oltre 400 persone che sono venute nonostante il tempo ventoso, incoraggia e dà ancora più forza ad affrontare le giornate per aiutare questo meraviglioso territorio». Lo ha detto, entusiasta, l’assessore regionale uscente Marco Scajola, candidato alle prossime regionali per la lista civica Cambiamo con Toti Presidente, che appoggia il governatore uscente Giovanni Toti.

Al Koko Beach di Imperia, in serata, centinaia di persone sono accorse per conoscere e salutare i quattro candidati per il collegio imperiese della lista: oltre a Marco Scajola, Serena Burgo, infermiera professionale caposala ospedale di Sanremo, Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia, Maurizio Morabito vicesindaco di Camporosso.

«E’ una campagna elettorale straordinaria – ha detto l’assessore Scajola – Anche se la viviamo in un momento difficile, come quello attuale, mantenendo tutte le precauzioni del caso. Ma è una campagna in cui la gente sta comprendendo il grande lavoro che abbiamo fatto in cinque anni con Giovanni Toti, con tanti finanziamenti arrivati qui in provincia di Imperia, tante cose fatte, ma anche tante cose da fare. Le persone hanno capito anche la nostra lista civica, fatta di gente che lavora e vive il territorio, gente con figli che conosce anche i problemi delle famiglie e si vuole impegnare per risolverli».