Imperia, auto si ribalta. Coppia intrappolata tra le lamiere

Imperia. E’ di due feriti ed una macchina semidistrutta il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 10 in via Argine Destro, all’altezza del buovo ponte ferroviario. Un’auto, senza l’intervento di terzi, è sfuggita dal controllo del guidatore e si è ribaltata.

Dentro c’era una coppia che è stata poi liberata dalle lamiere dall’intervento dei vigili del fuoco. Non sarebbero in gravi condizioni e di loro si è preso cura il 118 che li ha trasportati al rponto soccorso in codice giallo di media gravità. Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine.