Imperia. Nella serata di oggi, per cause in via di accertamento in via Gavi a Porto Maurizio, all’altezza dell’ingresso a monte del Polo universitario, una utilitaria ha preso fuoco: per domare le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Per fortuna, a parte un momentaneo rallentamento del traffico, non ci sono state conseguenze, né feriti.