Imperia. Incidente nel pomeriggio nel quartiere di Castelvecchio. Sulla statale 28 una Jeep, condotta da una donna, mentre si stava dirigendo verso il centro città, ha evidentemente perso il controllo per cause in via di accertamento, probabilmente a causa di un malore, ed è andata a sbattere contro le macchine parcheggiate, in particolare una Clio, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto con difficoltà la donna dall’abitacolo, i carabinieri e la Croce D’oro di Cervo. La 60enne è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale di Imperia in codice giallo, sembra aver riportato una ferita la braccio a causa del forte urto.

Traffico sulla statale 28 interrotto poco prima della rotonda dell’autostrada ovest.