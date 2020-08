Imperia, al Parco urbano in azione i “Delfini del Ponente” per ripulire la scogliera

Imperia. Operazione di pulizia lungo la scogliera compresa tra il Parco urbano e la foce dell’Impero: l’iniziativa è a cura dell’Associazione “Delfini del Ponente” che stasera, appuntamento nei pressi del bar alle 18.45 promuove l’iniziativa in coincidenza con l’evento mondiale “Plastic Hunt“.

Lo scopo è quello della rimozione diretta dei rifiuti, in particolare della plastica, coinvolgendo i cittadini, L’associazione “Delfini del Ponente” si occupa dello studio del tursiope (Tursiops truncatus) nel tratto di mare compreso tra capo Noli e Ventimiglia. Tra le principali minacce per la specie, infatti, c’è l’inquinamento da plastica con conseguenze anche molto pesanti per l’intero ecosistema.

“Plastic Hunt“, (caccia alla plastica) consiste in una gara in cui i partecipanti si occupano della pulizia di un tratto di costa a scelta o di un parco, formando idealmente una sorta di rete mondiale con il coinvolgimento di 34 squadre in 20 nazioni diverse in Europa, Africa, Asia, Nord America e Oceania.