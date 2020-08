Imperia, a Calata Cuneo sbarca la serata di animazione musicale in filo diffusione ideata da Gianni Rossi

Imperia. Sbarca in Calata Cuneo la serata di animazione musicale in filo diffusione ideata da Gianni Rossi.

L’evento è stato sposato dai locali, ristoranti e bar di Calata Cuneo che con entusiasmo hanno sposato l’idea di Rossi di trasformare tutta la banchina in una grande, piacevole e divertente area musicale, dove fare una passeggiata, mangiare al ristorante o fermarsi in un locale sarà ancora più speciale.

Dice Rossi: «La serata sta ottenendo molto consenso, venite a a scoprirla con noi! L’idea? È quella di lanciare la serata per realizzare più appuntamenti tutti da vivere.

Inizio serata alle 20:15 in tutta Calata Cuneo. Un grazie speciale va al comune di Imperia, alla Go Imperia e alla capitaneria di porto per la disponibilità e collaborazione alla realizzazione della serata».