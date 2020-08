Il Sanremo Rugby festeggia i suoi primi dieci anni

Sanremo. Un evento che è stata la consacrazione della collaborazione e dell’amicizia tra Valorugby e Sanremo Rugby, i festeggiamenti per i 10 anni del club sanremese sono iniziati sotto i migliori auspici e con una dimensione non solamente sportiva ma anche turistica e culturale.

Il ritiro a Sanremo del Valorugby certifica la volontà del club emiliano di essere vicino al rugby di base in modo concreto, sono stati organizzati clinic formativi tenuti dai tecnici reggiani al quale hanno preso parte i membri dello staff biancoazzurro, si sono affrontati i temi di gioco, della preparazione fisica e tramite strumenti di videoanalisi.

L’allenamento congiunto e controllato svoltosi nella giornata di ieri assieme al club del Monaco Rugby, ha fornito numerosi strumenti e spunti per la didattica. Le partnership evolverà ulteriormente nel corso dell’anno rinsaldando sempre più il trinomio Rugby-Cultura-Turismo, dando vita a interscambi tra i club per la partecipazione ai reciproci tornei del settore giovanile e a organizzazione congiunta di eventi.

La situazione legata al Covid-19 non ha permesso lo svolgimento della manifestazione cosi come era stata contemplata oltre 12 mesi orsono, purtroppo non è stato possibile assistere ad un’evento aperto al pubblico e con i crismi dell’ufficialità, tuttavia nel perfetto spirito del rugby, nei termini dell’impegno e nella dedizione in campo, non si nota distinzione alcuna tra un allenamento contrapposto ed una partita propriamente detta.

Un grande sforzo economico/organizzativo, di tutte le realtà coinvolte, ha permesso il compimento di un’ulteriore tassello che, una volta terminata la situazione pandemica vedrà un’evoluzione ed una nuova serie di iniziative.