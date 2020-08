Il rugby internazionale torna in campo a Sanremo dopo il lockdown. Con le sue celebrità

Sanremo. Lo scorso marzo il rugby è stato il primo sport a sospendere il campionato in corso a causa del lockdown e della situazione legata al Covid19. Sabato 29 agosto la palla ovale torna in campo a per un anticipo di quella che si spera sarà la nuova stagione sportiva.

Un evento che porta nella città dei fiori i grandi del rugby per festeggiare i 10 anni della società Sanremese. A fare meta sul campo da rugby di pian di Poma saranno il Valorugby Emilia e il Monaco Rugby, un appuntamento che vedrà presenti alcuni fra i più celebri nomi di questo sport: Roberto Manghi “Direttore Generale e Head Coach” della squadra emiliana, Sylvain Masson e Luciano Orquera” Manager e Head Coach” per il team monegasco.

Il Sanremo Rugby evidenzia come questo importante appuntamento sportivo sia legato alla ripartenza sia dello sport locale sia delle attività ad esso collegate: “Abbiamo voluto e sosteniamo fortemente l’organizzazione di un evento importante per dare un senso di unità sportiva legata alla città di Sanremo e unire ancor più l’importanza del turismo sportivo alla nostra filosofia di fare gruppo, di crescita e sviluppo. Incontri di livello internazionale di questa portata sono fondamentali per il momento che stiamo vivendo e per quello che auspichiamo rappresenti l’avvio della stagione agonistica del rugby e di tutte le altre realtà”.

Il 29 agosto il grande rugby sarà protagonista di una giornata speciale a cui saranno legati eventi culturali e di incontro per ragazzi, giocatori e famiglie, nel rispetto delle norme governative. I preparativi prevedono anche la premiazione del concorso “SanremOvale”, iniziativa ideata durante la quarantena dal Sanremo Rugby per coinvolgere anche da casa tutti gli sportivi.

A breve il programma dell’evento e dei suoi protagonisti. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina www.sanremorugby.it