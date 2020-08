Il ristorante “Paolo e Barbara” di Sanremo nella città di confine per l’estate, Confesercenti Ventimiglia: «Benvenuta eccellenza»

Ventimiglia. «Benvenuta eccellenza! La Confesercenti di Ventimiglia saluta con grande entusiasmo l’arrivo in città dell’azienda “Paolo e Barbara“ di Sanremo.

Una vera eccellenza nell’ambito della ristorazione, ospitata in una sede storica, in una location da favola. Un’altra stella si è accesa nella città di frontiera, luogo da sempre di grandi chef, di grandi ristoratori. Un vero orgoglio per Ventimiglia, la scelta di molti chef internazionali di operare proprio qua.

Una città che dovrebbe sfruttare maggiormente le realtà di alto livello presenti ancora oggi in questo settore. L’alimentazione di alta qualità, i prodotti tipici, le prelibatezze della nostra terra, potrebbero essere un vero sostegno al mondo del turismo.

Coccoliamo i nostri chef, facciamoli conoscere nel mondo, leghiamo la loro immagine a quella della nostra città. Uniamoli in rete, offriamogli i nostri migliori palcoscenici pubblici per show cooking. Speriamo che l’esperienza estiva del Bistrot possa diventare un sogno permanente».