Imperia. Quest’oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è recato in visita alla Croce Bianca di Imperia e nell’occasione ha consegnato una targa.

Presente anche l’assessore regionale e candidato di Cambiamo! Marco Scajola.

«Grande emozione oggi in Croce Bianca Imperia dove per la prima volta un governatore è venuto a salutarci nella nostra sede – sono le parole di Roberto Trincheri, presidente Croce Bianca -. É stata l’occasione per ringraziare i volontari per il loro impegno quotidiano, lo ha fatto attraverso una targa che in modo semplice dice tutto “Grazie per quello che ogni giorno fate per noi”. È stata occasione per fare presente al governatore le difficoltà delle nostre associazioni.

Sono veramente felice che il presidente abbia accettato il mio invito, è stato tutto organizzato all’ultimo momento, solo un’ora prima ho saputo del suo arrivo. Credo che sia un segnale importante per tutti quei volontari che tutti i giorni indossano una divisa con l’unico scopo quello di aiutare gli altri. Ricevere il grazie del presidente della Regione è un po’ come ricevere il grazie da tutti i Liguri, e questo ci riempie di orgoglio».