Sanremo. Prima di accingersi alla consueta pausa estiva i soci del Rotary Club Sanremo si sono ritrovati presso l’Hotel Paradiso per due avvenimenti importanti. In primis sono stati intrattenuti da un’interessante conferenza tenuta da Fabio Fracas, Chief Transformation Officer presso la BNP Paribas Leasing Solutions, avente per tema “Il lavoro agile pre-COVID19 e prospettive future”.

E’ stato un dibattito brillante ed interattivo, durante il quale Fracas ha illustrato le differenze tra smart-working e remote-working.

Foto 4 di 4







Un nuovo approccio alle attività lavorative che non è nato solo in funzione della pandemia, che ha costretto tutte le persone a casa, ma una nuova formula che si sta rivelando molto produttiva ed economica per le aziende.

Infine la serata è stata caratterizzata da un momento di festa grazie all’ingresso di un nuovo socio nel Club, il dottor Luca Micchiardi, veterinario, nonché imprenditore di successo.

Al consueto tocco della campana il presidente Maurizio Foglino ha salutato i soci augurando loro una piacevole estate.