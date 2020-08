“Il Kama ti ama”, al Tiki beach di Sanremo Mario Scalambrin, dj mito della discoteca cult della Versilia

Sanremo. Venerdì 14 agosto dalle 18, sbarca al “Tiki beach”, una delle feste più esclusive dell’estate sanremese. Sarà ospite dell’aperitivo on the beach del gruppo “BackToLife”, il mito della discoteca “Kama Kama” di lido di Camaiore, il locale che ha segnato un epoca e che è stato la meta ambita per i clubbers di tutta Italia.

Rappresentante e pioniere del movimento house che si sviluppò nel Belpaese sin dagli anni 90. Una mecca della musica elettronica dal 1990. I dj’s che hanno reso storico e mitico il Kama sono Stefano D’Andrea e Mario Scalambrin, che si alterneranno alla consolle del Tiki Beach per farci rivivere le atmosfere festaiole del locale della Versilia al grido di “Il Kama ti ama”.

«Vi aspettiamo tutti venerdì 14 – fanno sapere gli organizzatori – abbiamo previsto anche un servizio cena, con le rostelle cucinate da Paolo Prevosto direttamente da Coldirodi. Non fartelo raccontare».