Seborga. «Gli ultimi mesi che abbiamo vissuto sono stati drammatici. Per fortuna, a Seborga non abbiamo avuto casi di Coronavirus, ma siamo comunque molto provati per quanto successo e le conseguenze in termini di vita sociale ed economica si faranno sentire ancora». Lo ha detto Nina Dobler, nel suo discorso a margine della cerimonia della sua investitura a principessa dell’autoproclamato principato di Seborga. Nel pomeriggio, in occasione della festa di San Bernardo, festa nazionale del principato, si svolto anche il giuramento di fedeltà al principato dei consiglieri della corona e dei priori.

La cerimonia, originariamente programmata (e poi rimandata a causa dell’emergenza Covid) per il 3 maggio scorso, si è svolta sul sagrato della Chiesa di San Bernardo dove non sono mancati alcuni assembramenti, visto il numero di giornalisti accreditati e i tanti curiosi che hanno voluto assistere al giuramento della principessa.

«Come testimoniato dagli eventi degli ultimi giorni – ha detto la principessa Nina – La situazione non tornerà alla normalità a breve, ma speriamo che possa almeno migliorare presto. Pur con tutte le necessarie misure di sicurezza abbiamo voluto svolgere la solenne cerimonia, che segna in maniera simbolica l’avvio del mio mandato di principessa, già iniziato lo scorso 10 novembre. Un’occasione di festa per la comunità di Seborga che dopo mesi di sacrifici si ritrova riunita nel celebrare la festa del Principato. Che la giornata di oggi sia per tutti un segno di speranza e di fiducia verso la lenta ripartenza. La pandemia ha comprensibilmente rallentato l’attività del Principato».

«Non nascondo che in questi primi nove mesi di governo – ha aggiunto – Avremo voluto fare molto di più. Seborga è ancora forte e fiera della sua storia e delle sue tradizioni. Ora che la situazione si è un po’ calmata e speriamo che non torni a peggiorare in maniera drastica, confido che potremo ripartire e recuperare il tempo perduto. Dal punto di vista del governo del Principato stiamo cominciando a lavorare sulla riforma istituzionale degli statuti generali. Presto metteremo anche in atto un’iniziativa che dovrebbe consentire al principato di autostostenersi dal punto di vista economico e inverno arriverà una nuova emissione del Luigino del principato».