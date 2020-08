Il Ferragosto targato Confcommercio offre occasioni e divertimento in tutta la provincia di Imperia

Imperia. Ferragosto contrassegnato da grandi occasioni commerciali e divertimento in tutta la provincia di Imperia, con le iniziative targate Confcommercio.

A Imperia il 15 agosto «ImperiAffari» aspetta il pubblico a Porto Maurizio, dalle 8 alle 20, con bancarelle in via Cascione e via XX Settembre.

Il 15 e 16 agosto «Saldi di gioia» è invece l’evento che caratterizza Sanremo. Le manifestazioni di Imperia e Sanremo, fra l’altro, godono del patrocinio del Consiglio regionale, Assemblea legislativa della Liguria.

Festa e occasioni commerciali anche a Diano Marina, il 16 agosto con «DianAffari». Bancarelle, piazza del gusto, artigianato artistico e filodiffusione per le vie del centro.

Anche a Ferragosto i commercianti sono vicini a cittadini, turisti e famiglie per fare festa insieme.