Il dianese Niccolò Bonifazio torna in sella per la Route d’Occitanie

Diano Marina. Niccolò Bonifazio ha affrontato dall’1 al 4 agosto la Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi.

Il ciclista dianese è così tornato in sella dopo lo stop forzato a causa del coronavirus mettendosi alla prova in ben quattro tappe: da Saint-Affrique a Cazouls-lès-Béziers (187 km), da Carcassonne a Cap Découverte (174,5 km), da Saint-Gaudens a Col de Beyrède (163,5 km) e da Lectoure a Rocamadour (195 km).

Il risultato migliore lo ha raggiunto durante la seconda tappa da Carcassonne a Cap Découverte, dopo 174,5 km è infatti riuscito a piazzarsi terzo.

Una bella sfida per il ciclista del Team Total Direct Energie che si è “riscaldato” ed è pronto ad affrontare, per la quarta volta, la Milano-Sanremo, in programma domani, sabato 8 agosto.