Il consigliere comunale sanremese Bellini sostiene Luigi Sappa alle prossime regionali

Sanremo. Il consigliere comunale, a palazzo Bellevue, Umberto “Titti” Bellini, ha deciso di sostenere la candidatura di Luigi Sappa alle prossime elezioni regionali.

«Luigi Sappa – dichiara Bellini – è uno stimato ed affermato professionista oltre che un capace amministratore, tra l’altro è stato dieci anni Sindaco del capoluogo e per cinque Presidente della Provincia. Se sarà eletto come credo in consiglio regionale – continua il consigliere di maggioranza – il candidato sarà un valore aggiunto per tutto il nostro territorio di cui è profondo conoscitore, sia dei problemi che delle grandi potenzialità che saprà valorizzare al meglio. Per tutti questi motivi, uniti alla grande amicizia convintamente lo voterò e chiederò di votarlo alle prossime Regionali».

