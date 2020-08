Il Comune blocca le polemiche, al Taggia la gestione del campo “Ezio Sclavi”

Taggia. L’ASD Taggia Calcio ha ricevuto dal Comune la gestione del campo da calcio Ezio Sclavi, sito nel quartiere di Levà.

L’amministrazione Conio, secondo i bene informati, ha preso questa decisione per mettere fine alle controversie nate per l’utilizzo del terreno da gioco, sorte, sembra, tra due società tabiesi: l’Atletico Argentina e il FC Argentina, nato da un gruppo fuoriuscito dal primo, pare non senza polemiche.

Ora sarà il sodalizio giallorosso tabiese, che rimarrà al Mazzocchini per il prossimo campionato di Promozione, a decidere, con un sistema orario basato sul numero di iscritti, quando e quale delle due altre società dilettantistiche utilizzerà lo Sclavi. La manutenzione ordinaria e straordinaria di quest’ultimo impianto rimarrà a carico del Comune.