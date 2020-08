Sanremo. Il comandante della Capitaneria di Porto Giorgio Coppola dice addio a Sanremo.

Coppola l’ha annunciato questa mattina durante la Festa dell’Assunta, approfittando dell’occasione per ringraziare la città, il sindaco Alberto Biancheri, il vescovo Antonio Suetta, tutte le Autorità civili e militari e le associazioni con cui ha collaborato in questi anni di servizio nella Città dei Fiori.

«Approfitto della situazione per ringraziare tutte le autorità che hanno dato risposte sempre importanti alla guardia costiera durante il mio comando. Per me è stato un onore e un privilegio – dichiara il tenente di vascello, Giorgio Coppola – Sanremo mi ha dato tanto e vado via con qualche pelo bianco in più ma è dovuta alla crescita professionale che ho avuto. Il Santuario della Madonna della Costa è la prima cosa che ho visto sette anni fa avvicinandomi dal mare verso la città, ammirando quelle che sono le bellezze di questo strascico di costa, non avrei immaginato mai che sette anni dopo avrei detto addio a Sanremo proprio da questa chiesa, guardando questa volta il mare dal Santuario della Madonna della Costa. Un grazie alla comunità e anche alle associazioni che non potranno esserci durante la cerimonia, ma sappiate che siete importanti. Infine prego il Signore affinché continui la mia strada con disciplina ed onore».

Andrà a ricoprire un importante incarico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Il 28 agosto si svolgerà il passaggio di consegna con il nuovo militare che gli succederà in una cerimonia privata, a causa delle norme anti Covid-19, al Forte di Santa Tecla.