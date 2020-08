Il bordigotto Oliviero Troia torna in sella per la Milano-Torino

Bordighera. Oliviero Troia ieri ha affrontato la 101esima edizione della Milano-Torino, la classica più antica del panorama mondiale.

Il ciclista bordigotto dopo lo stop forzato a causa del coronavirus è tornato in sella mettendosi alla prova da Mesero a Stupinigi. Ha affrontato un percorso di 198 km sostanzialmente pianeggiante fatto salvo l’attraversamento del Monferrato dove ha incontrato una breve serie di strappetti. Oltre ai consueti ostacoli cittadini come rotatorie, spartitraffico e passaggi rialzati, ha attraversato anche quattro passaggi a livello, tutti concentrati nei primi 60 km. Dopo l’attraversamento del Po nei pressi di Valenza ha percorso le ondulazioni del Monferrato che si sono concluse con l’attraversamento di Asti. Gli ultimi 70 km erano praticamente pianeggianti fino all’arrivo a Stupinigi, dove è giunto 46esimo.

Una bella prova per il ciclista dell’UAE Team Emirates che si è “riscaldato” in vista della Milano-Sanremo, in programma sabato 8 agosto.