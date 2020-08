I risultati delle gare disputate al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo

Sanremo. Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 20 agosto si svolta la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, sabato 22 agosto si è tenuto il Trofeo Regina d’Agosto, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 23 agosto si è giocata la Coppa dei Pro, una 18 buche stableford due categorie.

Ocean Cup Deluxe, Giovedì 20 agosto – 9 buche stableford cat. unica

Categoria unica

1° Lordo Nicola Cardarelli 18

1° Netto Amedeo Manassero 23

2° Netto Ludovica Gavino 23

3° Netto Sara Contù 22

Premi Speciali

1° Lady Graziella Sartoris 18

1° Senior Riccardo Ballestra 21

Trofeo Regina d’Agosto, sabato 22 agosto – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Bruno Ceriani 38 G.C. Ambrosiano

1° Netto Mattia Cardini 36

2° Netto Antonio Semiglia 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Lorenzo Noveri 39

2° Netto Dino Tarabini 38

3ª Categoria 21/36

1° Netto Raffaello Manassero 39

2° Netto Viviana Torre 36

Premi Speciali

1° Signore Paola Poggio 35

1° Seniores Raffaele Buldo 33

Coppa dei Pro, domenica 23 agosto 2020- 18 buche stableford 2 cat.

1ª Categoria 0/18 ris.

1° Lordo Enzo Milan 30

1° Netto Lorenzo Noveri 37

2° Netto Matteo Cibien 37

2ª Categoria 19/36 lim.

1° Netto Francesca Passaglia 43

2° Netto Raffaello Manassero 40

Premi Speciali

1° Signore Daniella Gatti 36

1° Seniores Marco Damonte Prioli 37

1° Junior Carlo Riva 34

Nearest to the pin maschile buca 2 Angelo Ardissone 6,25

Nearest to the pin femminile buca 2 Paola Poggio 5,20

Nearest to the pin maschile buca 9 Adriano Battistotti 0,89

Nearest to the pin femminile buca 9 Brigitte Neubauer 1,65

Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Giovedì 27 agosto si giocherà la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, sabato 29 agosto si giocherà il Circuito Guida Golf e Golfsì, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 30 agosto si terrà la Enjoy Golf Tour una 18 buche stableford tre categorie.