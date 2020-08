Vallebona. Proseguono gli eventi estivi in paese. Grande successo ieri sera per l’esibizione dal vivo dei Mostly Harmless nella suggestiva piazza dell’Oratorio.

La voce di Chiara ha deliziato e incantato il pubblico con brani di repertorio, cover e testi inediti, scritti e dedicati a Vallebona.

Oltre all’ “Ape in fiore” in “Limited Edition”, Vallebona propone a cittadini e turisti un concerto d’organo presso la chiesa di San Lorenzo. L’appuntamento sarà domenica 9 agosto con la rassegna musicale internazionale ‘Al lume delle stelle‘ con il maestro Michele Croese, che delizierà il pubblico con Arie di Bach, Vivaldi, Mozart e tanti altri maestri.

(Foto di Saverio Chiappalone)