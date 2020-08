Gp di Spagna, problemi alla Ferrari: il monegasco Leclerc costretto al ritiro

Monaco. Brutta giornata per Charles Leclerc sul circuito di Montmelò. Il pilota della Ferrari è stato costretto al ritiro dal Gp di Spagna a causa di problemi alla SF1000.

Il giovane monegasco non nasconde la sua delusione per l'intoppo alla monoposto durante la gara sulla pista catalana: «Arghh, la Top 5 era in programma oggi. Purtroppo la macchina si è spenta nell'ultima chicane. Indagheremo da dove proviene il problema. Gara positiva per il resto ma ancora lontana da dove vogliamo essere. Alla prossima gara» - scrive sui social.

Una vera sfortuna che ha compromesso una gara inizialmente positiva.