Imperia. Gli imperiesi Davide Re e Maurizio Gerini tra le Stelle nello Sport del 2020. Verranno premiati a settembre nella Notte degli Oscar dello Sport ligure come sportivi dell’anno per la 21a edizione del progetto Stelle nello Sport patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova e Porto Antico di Genova sotto l’egida di Coni e CIP Liguria.

Nuovo riconoscimento per Davide Re. L’imperiese delle Fiamme Gialle, primatista azzurro nel 400 metri vincitore dell’ultima Coppa Europa e protagonista all’ultimo Mondiale di Doha, trionfa nel Trofeo MSC Crociere, legato alla categoria Big Maschile, con 7376 voti. Al secondo posto, con 7019 preferenze, Matteo Puppo (Yacht Club Italiano), velista alla ricerca del pass olimpico nella classe 470. Completa il podio il campione mondiale Under 19 Paolo Porro, pallavolista oggi tesserato Treviso dopo esser cresciuto nelle fila della Colombo Genova. Menzione speciale per Simone Marangon, life-saver della Sportiva Sturla sino alla fine in corsa per uno dei primi tre posti.

E’ invece Maurizio Gerini a succedere a Niccolò Canepa nell’albo d’oro del Trofeo Primocanale Motori. Il pilota di Chiusanico, protagonista nella Dakar, tocca quota 1760 voti precedendo la trialista Alex Brancati (1733) e il rallysta Fabio Andolfi (1563).