Giulia Maria Galbiati e Andrea Riccardi sposi a Bordighera

Bordighera. Alle 13 di lunedì 31 agosto, presso l’ex chiesa Anglicana di Bordighera, si uniranno in matrimonio Giulia Maria Galbiati, milanese trentenne e Andrea Riccardi, torinese trentaseienne.

Giulia e Andrea si sono conosciuti a Bordighera da bambini, trascorrendo le loro vacanze presso il Residence del Mare in Arziglia. Dopo un fidanzamento di 8 anni, trascorsi lavorando anche in città diverse, convolano a nozze, celebrate dalla signora Maria Ippolito.

Non potevano che sposarsi nel luogo che li ha visti crescere, innamorare e fidanzare. Tra Milano, Torino, Roma e Londra, dove hanno vissuto, Bordighera per loro è casa.