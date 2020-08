Girare per Taggia scalzo o a torso nudo costa fino a 150 euro

Taggia. Non si passeggia per le vie cittadine scalzi, in costume o a torso nudo (a meno che no. Non si fa il bagno nelle fontane pubbliche e non ci si siede per terra, creando intralcio ai passanti.

Sono queste essenzialmente i divieti contenuti in un recente avviso pubblico, a firma del sindaco Mario Conio, per mantenere alto il decoro sul territorio comunale durante il periodo estivo, denso di afflusso turistico. Per i trasgressori sono previste multe fino a 150 euro.

Provvedimenti simili sono stati già adottati a Riva ligure ed Ospedaletti.