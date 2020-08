Giovane punto da una vespa va in choc. Mobilitazione di soccorsi ai laghetti di Lecchiore

Dolcedo. Mobilitazione di soccorsi ai laghetti di Lecchiore. Mezzi e operatori del 118 da terra, il loro elisoccorso di stanza ad Albenga intervengono per soccorrere un giovane, svenuto (probabilmente per choc anafilattico) dopo la puntura di una vespa.

Ha 26 anni e come molti suoi coetanei, in questi giorni di calura estiva, affollano la località montana per trovare un po’ di refrigerio, tra la natura, nelle fresche acque dolci. Non è chiaro come sia venuto a contatto con l’insetto.