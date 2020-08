Sanremo. Giornata di ferie matuziane per il genio del calcio Cristiano Ronaldo. CR7 era stamane a Portosole, su di uno yacht di 27 metri “CG Mare”, Insieme alla moglie Gerogina Rodriguez ed al figlio. LE iniziali CG sono quelle dei due coniugi.

Dopo le delusioni di coppa, con la Juventus eliminata dal Lione, dopo il secondo scudetto vinto con le zebre “per inerzia”, il centroavanti bianconero vorrà sicuramente ricaricare le pile in vista della prossima stagione calcistica dove ci sarà ad allenarlo il campione del mondo Andrea Pirlo, subentrato ad un deludente Sarri.

I bene informati dicono che dopo l’uscita in barca odierna, Ronaldo, farà tappa, sempre per mare, in Costa Azzurra per il proseguo delle sue vacanze mediterranee.