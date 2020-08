Giornalista di Riviera24.it minacciato dal vicesindaco, Isaia (Lega): «A Gugliotta tutto il mio rispetto e vicinanza»

Sanremo. Stefano Isaia della Lega commenta la vicenda delle minacce al nostro giornalista Jacopo Gugliotta ricevute dal vicesindaco Sindoni:

«Sono nuovo della macchina comunale e dopo pochi mesi dalla mia firma di consigliere comunale a Palazzo Bellevue nelle fila della Lega, leggo la triste vicenda che vede coinvolti il vicesindaco Alessandro Sindoni e il giovane giornalista Jacopo Gugliotta. della testata di Riviera24 a cui va tutto il mio rispetto e vicinanza.

Non entro in merito alla vicenda che se confermata nelle opportune sedi avrà il suo esito e sulla quale auspico una presa di posizione del Sindaco, ma desidero come padre di due giovani ragazzi far sentire il mio appoggio ad un giornalista che come ho potuto constatare di persona è in prima linea sul campo con onestà imparzialità e professionalità».