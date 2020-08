Imperia. «Il mio stipendio in Regione sarà devoluto a famiglie bisognose della Liguria sulla base degli elenchi delle Prefetture. Non si tratta di assistenzialismo ma di aiutare persone a inserirsi nel mondo del lavoro». Lo ha detto Giacomo Chiappori in occasione della presentazione dei candidati imperiesi della sua lista all’Hotel Corallo di Imperia.

Oltre allo stesso sindaco di Diano Marina e al noto attore imperiese Antonio Carli, protagonista in teatro e di fiction televisive di successo come “Carabinieri” e “Tequila e Bonetti” solo per citarne alcune, sono candidate l’avvocato sanremese Luana Marengo e Rebecca Manfrin.

Luana Marengo è del 1973 e ha lo studio legale a Sanremo. Rebecca Manfrin è nata a Sanremo nel 1984, è impiegata e vive nella Città dei fori. Marengo e Manfrin.