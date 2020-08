Furbetti dell’ombrellone, blitz della polizia municipale sulle spiagge di Vallecrosia

Vallecrosia. Spiagge libere con posto “riservato” grazie al posizionamento fisso di ombrelloni e teli da mare. Contro i cosiddetti “furbetti dell’ombrellone” è scattato oggi un blitz della polizia locale che ha perlustrato le spiagge del lungomare Cristoforo Colombo raggiungendo il depuratore, quasi al confine con Camporosso.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini. Secondo la legge, ombrelloni e oggetti lasciati sulla spiaggia da chi, magari, torna a casa per il pranzo, possono essere sequestrati. Ma in questa occasione la polizia ha voluto compiere un’opera di sensibilizzazione, informando i bagnanti dei comportamenti corretti da tenere in spiaggia. Prima di spostare i vari asciugamani, inoltre, gli agenti si sono informati per non “punire” chi era in acqua o sotto la doccia.