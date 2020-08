Frontale tra due auto sull’Aurelia a Riva Ligure: agente vigilanza privata soccorre feriti

Riva Ligure. Due auto si sono scontrate intorno alle 3 del mattino sull’Aurelia nei pressi del supermercato Lidl a Riva Ligure. I danni alle vetture sono ingenti, ma per fortuna gli occupanti dell’auto non sono rimasti feriti in modo serio. A prestare soccorso per primo è stato un agente della vigilanza privata della ditta “Sts”, che stava passando in sella al proprio scooter pochi istanti dopo l’incidente. L’uomo ha anche effettuato viabilità, in attesa dell’arrivo della polizia stradale.