Fidas, domenica donazione di sangue a Riva Ligure e Pieve di Teco

Riva Ligure. «Oggi più che mai non dobbiamo dimenticarci di donare il sangue per i malati che hanno bisogno di un dono cosi importante per poter vivere». E’ l’appello di Fidas che vuole sensibilizzare il maggior numero di persone «affinché possano intraprendere il percorso di donatore, ad aiutare migliaia di pazienti che nella nostra regione ricevono trasfusioni di sangue e di plasma, sono innumerevoli i soggetti che possono avere il conforto di questo trattamento, che può costituire, a seconda dei casi, un’autentica terapia salva vita».

«In questo periodo di ferie bisogna parlarne per riflettere e per sorprenderci – aggiunge Fidas – Non a caso in questo momento estivo vengono a scarseggiare le scorte di sangue disponibili per gli Ospedali».

Fidas invita a donare domenica 30 Agosto:

a Riva ligure dalle 7,30 alle 12 di fronte ambulatorio medico;

Pieve di Teco dalle 7,30 alle 12,30 di fronte all’auditorium.

«Non mancate di portare il vostro aiuto. Vi aspettiamo».

Per prenotazione telefonare allo 0183296395.

Ricordiamo che è importante donare anche nei centri di raccolta fissi fidas di:

Imperia, via Don Abbo 12, Grattacielo 5 piano

Sanremo, via Manzoni 39

Ventimiglia, via brigate Partigiane 2d

Orario tutti i giorni: 7,30 – 12,00

Chi fosse interessato alla donazione di plasma può prenotare direttamente in fidas.