Festival di musica da camera di Cervo, sul Sagrato dei Corallini va in scena “That’s amore”

Cervo. Venerdì 28 agosto alle 20.30 (prima replica) e alle 22.30 (seconda replica) sul Sagrato dei Corallini va in scena “That’s amore“. Cantando e ragionando d’amor, sotto le stelle, un vero viaggio che parte dalla lirica e si sposta verso forme più moderne di rilettura di un sentimento così eterno.

Linda Campanella soprano, Matteo Peirone basso, Ensemble Dodecacellos: Andrea Albertini pianoforte e direzione, Giuseppe Canone fisarmonica, clarinetto, sax, Oscar Trabucchi percussioni.

La classicità di Mozart, il languore di Tosti e il virtuosismo di Benedict, ma anche il linguaggio intenso del Musical americano (Gershwin, Lloyd- Webber), della tradizione sudamericana (Piazzolla, Ramirez, Cano) e infine la canzone italiana. Ad esso si affiancano alcuni testi poetici che, in maniera misurata, indicheranno la strada: da Dante alla Dickinson. E poi alcune sorprese “fuori programma” perché non ci si dimentica che uno spettacolo deve far riflettere, emozionare, ma anche divertire. Una serata di grandi passioni e di grande musica. Perché la Musica è potente quanto l’amore!

«Di questo vogliamo parlare. O meglio, poiché la musica è amore, di questo vogliamo suonare e cantare. Amori strani, amori eterni, amori divertenti, amori terribili. Strade limpide, sentieri contorti, illuminati dalla luna o oscurati dalle tenebre. E se su questa strada, questa sera, per cullare le difficoltà della via, noi canteremo e, con piacere, voi ci ascolterete, allora, beh, allora non chiediamo, davvero, altro paradiso… Buon ascolto a tutti!».

Linda Campanella e Matteo Peirone. Cantanti lirici presenti nei più importanti cartelloni e teatri mondiali che amano spaziare partendo dalla lirica fino a territori più popolari e appartemente lontani, mantenendo sempre pulizia interpretativa e ricerca del belcanto. Dodecacellos Ensemble è un’originale formazione da camera composta di soli violoncelli nata nel 2010.

Il violoncello è l’unico strumento nell’orchestra in grado di formare, da solo, un ensemble omogeneo e ricco di colori e dinamiche. Il fondatore è Andrea Albertini, pianista e compositore, vero genio delle trascrizioni. L’ idea del direttore è quella di creare un gruppo che diffonda, attraverso trascrizioni, il più ampio spettro possibile di composizione e compositori. Partendo dal barocco per arrivare ai contemporanei e sempre attraverso la produzione di progetti musicali.

All’attivo diversi progetti, regolari le collaborazioni con artisti di fama internazionale e intensa la partecipazione a Festival e Rassegne in tutta Europa. In questo concerto si uniscono Oscar Trabucchi alle percussioni e Giuseppe Canone: clarinetti, sax soprano e baritono, fisarmonica.

La serata si svolgerà, come tutti gli appuntamenti del cartellone, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista. Il servizio navetta quest’anno non sarà effettuato per motivi di sicurezza. Si può usufruire del posteggio in Piazza Steria, con ampia disponibilità di spazi. Il percorso, a piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini è di circa 15 minuti.

Prenotazioni: È possibile prenotare online sul sito www.cervofestival.com e presso le agenzie accreditate. I posti a sedere sulla gradinata della Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria all’interno dell’Oratorio di S. Caterina, aperta dalle 19.30. Prezzi biglietti: Primi posti: € 25, secondi posti € 20, ingressi: € 15, ingressi ragazzi fino ai 19 anni e studenti sino ai 26 anni: € 5, bambini sino ai 10 anni e disabili: ingresso gratuito.

Riduzioni e sconti: soci Fai sconto di € 5,00 (non cumulabile con altre categorie di sconto), sia per la prenotazione online che per l’acquisto in biglietteria, residenti sconto del 50% (non cumulabile con le altre riduzioni), sia per la prenotazione online

che per l’acquisto in biglietteria, Turisti sconto di € 5 sui posti in platea a tutti gli spettatori che avranno acquistato prodotti e servizi per un valore di almeno € 30 presso le attività commerciali e turistiche di Cervo nel giorno dello spettacolo. Tale sconto non è cumulabile con le altre riduzioni già previste e non è applicabile alle prenotazioni online.

Diversamente festival: È attivo il servizio di accompagnamento curato dalla Croce d’Oro di Cervo. A partire da un’ora prima dello spettacolo e fino a fine serata, i volontari saranno a disposizione in Piazza Castello, con mezzi adeguati, per agevolare l’accesso delle persone diversamente abili. Il programma del Festival è visibile sul sito www.cervofestival.com e sulle pagine social della manifestazione. Info al numero 0183 406462 int. 3

Sarà un anno speciale, nel quale conterà molto la collaborazione con il pubblico del Festival: per questo gli organizzatori lo ringraziano anticipatamente. Il Festival è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito

del bando “Performing Arts”. Sempre nel segno di cultura e qualità.