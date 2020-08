Ferragosto, ecco cosa si può fare nel week end in provincia di Imperia

Sanremo — Sono numerose le manifestazioni organizzate in provincia di Imperia per questo atteso week-end di Ferragosto. Con le previsioni meteo che sembrano essere favorevoli ed il caldo che continuerà ancora per tutto il fine settimana, si prevedono spiagge affollate e scampagnate tra amici.

Ma attenzione, è importante ricordarsi di non abbassare la guardia visto il periodo di emergenza Covid che ancora grava sul territorio. Rimane quindi obbligatorio utilizzare le mascherine dove non si possono mantenere le distanze e se possibile, portare sempre con sé un po’ di soluzione disinfettante.

Tuttavia, se si decidesse di cambiare programma o se ancora non se ne ha in mente uno, diversi comuni si sono organizzati (in sicurezza) per garantire una ricca offerta di eventi indirizzati ai cittadini e ai turisti della riviera di ponente, il tutto all’insegna dell’arte, della cultura, dello spettacolo e anche dello shopping.

Di seguito un elenco di attività ideali per occupare il fine settimana.

Week-end culturale:

Ventimiglia. Nelle serate di venerdì 14, straordinariamente di sabato 15, e di domenica 16 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive dalle 21 alle 23. In tali occasioni sarà possibile usufruire di visite guidate tematiche che permetteranno di scoprire, attraverso alcuni reperti esposti, la figura di Cesare Ottaviano, il futuro imperatore Augusto, a cui è dedicato l’ottavo mese dell’anno.

Per i più piccoli saranno attive piccole cacce al tesoro, un modo divertente per esplorare il Museo e scoprirne gli oggetti esposti. Info: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, via Verdi 41, 0184 351181, museoventimiglia@gmail.com , www.marventimiglia.it

Imperia. A Ferragosto nuovo appuntamento per la rassegna “Teatro a mare”, la stagione di spettacoli comici organizzata dal Comune con l’Associazione Culturale Proxima No Profit, con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. In questa serata va in scena il cabaret con Enrico Luparia nella suggestiva cornice di Borgo Parasio. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Lo spettacolo avrà inizio alle 21:30. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza.

Per un fine settimana più musicale:

Arma di Taggia. Alle ore 21:30 di sabato 15 agosto si esibiranno in Piazza Tiziano Chierotti i “ The Queen” , una Tribute Band che proporrà un vero e proprio spettacolo con i sosia della famosissima band ed i costumi originali di Freddy Mercury. In collaborazione con l’Associazione FioriEventi.

Alle ore 21:30 di sabato 15 agosto si esibiranno in Piazza Tiziano Chierotti i “ , una che proporrà un vero e proprio spettacolo con i sosia della famosissima band ed i costumi originali di Freddy Mercury. In collaborazione con l’Associazione FioriEventi. Arma di Taggia. Domenica 16, invece, si esibirà sempre in Piazza Chierotti alle 21:30, il Gruppo musicale “Libero Arbitrio”. Rigorosamente dal vivo, il gruppo esprime tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico anni 70.

Infine, perché non trascorrere questi giorni facendo shopping?

Sanremo. Sabato 15 e domenica 16 agosto nella Città dei Fiori torna l’evento “Saldi di gioia” per un’edizione straordinaria, organizzata da Confcommercio Sanremo in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria. Oltre cinquanta i negozi aderenti all’iniziativa e per l’occasione resteranno aperti fino a tarda sera, sia sabato che domenica.