Imperia. «Una manifestazione volutamente pubblicizzata poco, con un basso profilo. Ma che ha comunque attirato in sei ore migliaia di persone».

Riccardo Caratto, presidente del Civ “Consorzio Porto Maurizio” spiega così quella che, essenzialmente, è stata “Shopping, music and food by night”, in scena ieri sera dalle 18 alle 24 nel centro storico portorino. Tanta gente per le strade, nonostante l’evento sia stato fatto apposta per limitare l’afflusso di persone.

Residenti e turisti dediti allo street food ed alle compere fuori orario a parte, un altro protagonista della bella serata è stato purtroppo il covid. O meglio, le misure di prevenzione per contenerlo, che hanno, significativamente, ridotto la presenza di visitatori.

Gli stessi organizzatori del Civ, di comune accordo con forze dell’ordine e Comune, nei tempi stretti del dopo lockdown hanno in fretta e furia preparato un evento importante, ma al tempo stesso “che non desse troppo nell’occhio”, al fine di evitare, sostanzialmente, i famigerati assembramenti.

Questi, logicamente, si sono verificati (ed era anche previsto). Ma tra gli steward del consorzio a distribuire più di mille mascherine gratis, invitare chi non lo fa ad indossarla, forze dell’ordine comprensive ma severe, la serata ha visto la stragrande maggioranza dei presenti utilizzare il presidio medico nel modo corretto (niente naso fuori).

«Quella che una volta era la Notte Bianca, a causa del virus, è diventata questa manifestazione – dice Caratto – organizzata in fretta e furia e con in testa soprattutto la sicurezza. Un plauso va alle forze dell’ordine ed al Comune per averci sempre aiutato e sostenuto. Tutti i soggetti coinvolti non hanno voluto soprattutto reclamizzare troppo l’evento, per non creare situazioni pericolose per il contenimento della pandemia».

Quelle anticovid non sono state le uniche misure di sicurezza adottate durante le sei ore della “Shopping and Food”. Con un’apposita ordinanza, il sindaco Claudio Scajola, aveva vietato l’introduzione e la vendita di contenitori in vetro e metallo, nonché quella degli spray antiaggressione. Tutte queste misure per la pubblica incolumità atte ad evitare che si ripeta la cosiddetta “Tragedia di piazza San Carlo” a Torino quando, nel 3 giugno del 2017, una folla, che stava assistendo, sul maxischermo, alla Champions League tra Juventus e Real Madrid, venne spaventata da alcuni che spruzzarono tra questa spray al peperoncino. Nel fuggi fuggi generale persero la vita 3 persone e ben 1672 rimasero ferite.

Tornando alla notte portorina, questa ha visto Le principali vie interessate (Cascione, XX Settembre, San Maurizio) con i dehors dei locali ampliati per l’occasione ulteriormente ampliati. Al posto delle band, che hanno sempre caratterizzato la “Notte Bianca, risuonavano lungo il percorso 15 punti musicali,per altrettanti generi differenti.