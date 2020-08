Elezioni regionali, l’assessore bordigotto Marco Laganà sostiene Giovanni Toti e Marco Scajola

Bordighera. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bordighera Marco Laganà esprime pieno appoggio a Giovanni Toti e a Marco Scajola alle prossime elezioni regionali:

«In questi anni di amministrazione ho potuto constatare ancor più da vicino il grande lavoro svolto da Giovanni Toti e dal suo referente sul territorio l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola per la Liguria ed in particolare per il nostro Ponente – afferma Laganà – . Ho aderito al progetto di Cambiamo e partecipando alle riunioni ho potuto constatare che hanno una visione della politica legata al fare e non all’annunciare; mi piace la politica concreta, vicina alla gente, che ascolti le persone e gli amministratori locali ed ho trovato in Giovanni Toti e Marco Scajola due interpreti di questo pensiero politico, che condivido.

Tra i progetti a me cuore per la città di Bordighera vi è senz’altro quello della passeggiata mare che, durante il mio ultimo incontro con il presidente Giovanni Toti e l’assessore Marco Scajola, entrambi si sono impegnati a finanziare l’opera.

Alle prossime elezioni il mio impegno sarà massimo per appoggiare Giovanni Toti e Marco Scajola, per far sì che siano premiati l’impegno ed i risultati e continui il processo di cambiamento del nostro territorio».