Imperia. Giovani preparati, entusiasti, convinti. Tutti schierati alle prossime elezioni regionali per Luigi Sappa, a cui riconoscono grande competenza, capacità di ascolto e dedizione assoluta alla sua terra.

Hanno deciso di fare squadra e di impegnarsi per portare a Genova il loro rappresentante, convinti che potrà contribuire a costruire un futuro dove loro, i giovani, saranno protagonisti.

«Sono eccezionali e carichi di energia – li racconta Sappa – mi confronto con loro quasi ogni giorno e cerco di cogliere gli aspetti più significativi, la voglia di modernità ma anche la ricerca di affidabilità. Non finirò mai di ringraziarli per il loro entusiasmo. Ho deciso di rimettermi in gioco – continua il candidato del centrodestra – per spirito di servizio, per andare in Regione e dare una mano a risolvere i problemi della nostra provincia e anche per costruire un futuro proprio per i nostri giovani».

Ma chi sono i Sappa-boys? Un gruppo variegato ma molto unito, che studia i problemi, si occupa di comunicazione ma fa anche il lavoro semplice, come andare in giro ad attaccare manifesti. Sempre felici, sempre più convinti che Sappa è l’uomo giusto.

Ed ecco una rappresentanza di questi giovani: Giovanni Montanaro, Giovanni Amoretti, Ettore Ciranni, Nicoló Fiori, Marcella Roggero, Roberta Minasso, Matteo Fagiolino, Ileana Camalleri, Gianni Nastasi, Carlo Scajola, Paolo Petrucci, Luca Falciola, Angelo Dulbecco, Andrea Landolfi, Pier Carlo Scajola, Pietro Ciccione, Roman Fossati.