Elezioni regionali, il consigliere comunale di Imperia Andrea Landolfi sostiene Luigi Sappa

Imperia. Le dichiarazioni di Andrea Landolfi, consigliere comunale di Obiettivo Imperia:

«Il 20 e 21 settembre sosterrò Luigi Sappa alle elezioni regionali. Lo sosterrò perché è un professionista che ha fatto politica e non un professionista della politica.

Persona colta, istruita, pacata, rispettosa, educata e sensibile ai problemi della gente e del territorio. Due volte Sindaco e per due volte sindaco più amato d’Italia, Presidente della Provincia eletto con oltre 63 mila preferenze. Penso abbia tutte le carte in regola!

L’unica incapacità di Ginetto è quella di non saper urlare e di non dare peso ai selfie come “va di moda oggi”. Non è un accanito ricercatore di problemi da sbattere in faccia al prossimo bensì un abile risolutore.

Durante i suoi mandati sia il Comune che la Provincia, hanno cambiato volto. Riuscì a risanare i conti della Provincia di Imperia traghettandola verso la via dello sviluppo turistico portuale e contemporaneo su cui è oggi, come solo un professionista sarebbe stato in grado di fare.

Luigi Sappa ritengo sia la persona giusta per rappresentare il Ponente Ligure in Regione e soprattutto in grado di affrontare e gestire le problematiche che affliggono il nostro territorio da troppi anni. La Riviera di Ponente ha bisogno della capacità, della competenza e della saggezza di Ginetto Sappa per vincere le sfide che questo territorio dovrà affrontare.

Sono convinto che Luigi Sappa sia la persona giusta per rappresentare i cittadini moderati della Provincia di Imperia. Votiamo Luigi Sappa insieme».