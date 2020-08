Elezioni regionali, il candidato Luigi Sappa incontra i sindaci dell’Imperiese

Imperia. Il candidato alle elezioni regionali del centrodestra, Luigi Sappa, incontrerà tutti i sindaci della provincia di Imperia per portare a Genova, in maniera puntuale e concreta, le più importanti problematiche da risolvere.

Sappa, alle spalle una grande e riconosciuta esperienza amministrativa, intende svolgere in Regione il ruolo di “facilitatore” per dare un contributo determinante alla realizzazione, ad esempio, di importanti opere infrastrutturali che sono fondamentali per la Riviera dei Fiori.

«Ho deciso di mettermi ancora a disposizione – dice Sappa – per dare una mano dalla parte dei moderati a far decollare opere strategiche per la nostra terra. Il compito non è certo semplice, ma il mio impegno sarà totale.

E per rendermi conto nel dettaglio di tutte le questioni sul tappeto ho deciso di incontrare tutti i sindaci. Comincerò da Sanremo che è la città simbolo del turismo della nostra provincia e non solo, che non può pagare le inefficienze di altri ma deve essere collegata nella maniera più moderna possibile al mondo».