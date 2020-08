Elezioni regionali, Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) al vertice della lista dei moderati nel collegio di Imperia

Imperia. «Bissolotti ai vertici della lista dei moderati». Con queste parole commenta Andrea Artioli, consigliere comunale di Liguria Popolare e responsabile politico organizzativo della campagna elettorale del movimento:

«Con l’approvazione dell’ufficio elettorale anche in provincia di Imperia, nella prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio regionale, è ufficiale la presenza della lista unitaria, voluta dai vertici di Liguria Popolare e Forza Italia per dare la giusta rappresentatività a tutti gli elettori del Centrodestra moderato.

Una larga fetta di elettorato moderato infatti negli ultimi cicli elettorali non aveva trovato una proposta adeguata. L’alleanza elettorale tra Liguria Popolare e Forza Italia nasce quindi proprio con l’obiettivo di ridare voce a tutti coloro che credono in una azione politica che riconosca nella competenza e nell’equilibrio i propri pilastri portanti.

Proprio per tali ragioni al vertice della proposta politica sono state individuate nelle persone di Antonio Bissolotti e Luigi Sappa le figure che meglio di altre possano interpretare in modo lucido e coerente una tale visone prospettica per garantire la giusta rappresentanza agli interessi e ai bisogni del ponente ligure».

Così interviene Antonio Bissolotti: «Sono particolarmente orgoglioso, in qualità di vice presidente di Liguria Popolare di essere stato collocato al vertice della lista dei moderati nel collegio di Imperia.

Benché abbia amministrato per diversi anni, con il sindaco Bottini, la città più importante della provincia con risultati elettorali ineguagliati, ho ritenuto opportuno, in considerazione dell’età e del ruolo istituzionale ricoperto in passato dall’amico Ginetto Sappa, cedere allo stesso la prima posizione nella lista. Sono convinto che con il contributo di tutti la lista dei moderati raccoglierà un largo consenso popolare».