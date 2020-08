Elezioni regionali 2020, Ferruccio Sansa a Giovanni Toti: «Faccia a faccia sulla sanità»

Genova. Il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa ha pubblicato un video sui social network in cui sfida l’attuale presidente Giovanni Toti in un pubblico dibattito sulla sanità.

«Caro Toti, la sanità è la prima competenza della Regione. I dati sulla pandemia da coronavirus in liguria sono stati disastrosi, si pensi che a maggio abbiamo superato i picchi della Lombardia.

Ma non è solo questione di Covid, tutti ricordano episodi drammatici come l’abbandono dei malati oncologici di Genova costretti ad andare a Savona in pullman per la radioterapia. O il calvario dell’ospedale Felettino di Spezia.

È ora di spiegare ai liguri come e perchè certe decisioni sulla sanità o sull’emergenza Covid siano state prese da te e dalla tua giunta.

Se non rinneghi ciò che hai fatto e non hai nulla da nascondere, sono certo che accetterai questo confronto in totale serenità e trasparenza. Io ti aspetto».