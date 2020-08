É online “Amore estivo”, il primo brano dell’imperiese Daniele Rommelli, ballerino di Amici

Imperia. É uscito allo scoccare della mezzanotte del 6 agosto il primo singolo di Daniele Rommelli, ex ballerino della scuola di Amici 17, dal titolo “Amore estivo”, scritto dallo stesso artista con Nicola e Federico Pecci che ne curano anche gli arrangiamenti, distribuito dalla Sheky Records per l’etichetta di Alessio Fiorucci e registrato a Roma presso il Pro Cube Studio.

“Amore estivo” esce ufficialmente il 7 agosto su Spotify nel canale di Daniele Rommelli, il brano è un inno a quella pura passione seppur momentanea, come cita la canzone, un amore sincero che va goduto fino alla fine e mai giudicato. Nel brano vengono citate anche la cantante Pink che descrive in maniera perfetta questo sentimento e un omaggio a Heather Parisi, icona della danza.

«Parla di un fatto realmente accaduto a me, ma l’ho voluto rendere molto più leggero del fatto in sé – afferma Daniele – . Con questo singolo voglio raccontare quella passione travolgente e magica che si accende proprio in estate che è differente da un normale amore».

Daniele, nato ad Imperia è noto al pubblico per essere stato uno dei ballerini ufficiali nella scuola più famosa d’Italia, Amici 17 condotto da Maria De Filippi, ottenendo grandissimi consensi per il suo stile inconfondibile. Nella stessa classe figurano anche Irama, Biondo, Ultimo e Einar, con i quali è diventato anche amico.

Il giovane artista, ha mosso i suoi primi passi all’età di 11 anni e si divide tra l’Italia e Los Angeles per lavorare con la crew “The Kingdom” coreografata da Amari Mashall. Il suo sogno nel cassetto è diventare un ballerino e un coreografo come Peter Pinnock e un tour con Cris Brown.

