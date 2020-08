E’ morto Henry Pessar, il fotografo delle celebrità che visse a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ morto, lo scorso 19 agosto, il grande fotografo Henry Pessar, che per anni visse a Ventimiglia e nella vicina Costa Azzurra. A darne notizia è stata la sua famiglia con gli amici.

Parigino di origine, Pessar era diventato famoso per gli scatti alle celebrità che aveva immortalato per cinquant’anni: da John Lennon, ritratto a letto con la moglie Yoko Ono, ad Amsterdam, mentre suona la chitarra, fino all’attrice Audrey Hepburn, che passeggia per Parigi con la madre.

Henry Pessar verrà salutato con un tributo religioso alle 9,30 di venerdì 28 agosto presso il crematorio di Nizza.