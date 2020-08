Droga a Sanremo, i carabinieri arrestano ex calciatore

Sanremo. I carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato, oggi in via Vittorio Emanuele, il 37enne Alessio Stamilla. In suo possesso sarebbe stato trovato un circa un etto di cocaina.

L’uomo, che ora gestisce uno stabilimento balneare vicino al luogo dell’arresto ha un passato da calciatore professionista. Oltre Sanremese, Imperia ed Argentina, vanta presenze, oltre che in terza divisione, anche in Serie B con tre stagioni al Piacenza, intervallata da una nel Verona in C allenato da Maurizio Sarri.

Sui contorni della vicenda odierna gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.