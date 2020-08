Dramma a Ventimiglia, uomo trovato morto dalla madre

Ventimiglia. Un uomo di 58 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in corso Limone Piemonte a Ventimiglia. A lanciare l’allarme, dopo aver trovato il corpo dell’uomo, è stata la madre che abita al piano soprastante quello occupato dal defunto.

Il cinquantottenne sarebbe morto per cause naturali, ma accertamenti sono in corso da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto. La salma è al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto un accertamento necroscopico.