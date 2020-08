Dolcedo, biker cade lungo un sentiero impervio: intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo

Dolcedo. Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo nella tarda mattinata di oggi sopra Dolcedo per trarre in salvo un biker che a bordo della sua mountain bike è caduto lungo un sentiero riportando ferite alla schiena terminando la sua corsa in un roveto. In volo dalla base di Albenga si è alzato anche l’elisoccorso Grifo.

L’uomo, comunque, pareva fosse cosciente e non sembra essere in pericolo di vita. ma è stato trasportato, comunque, all’ospedale di Imperia in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e un mezzo della Croce d’Oro di Cervo.