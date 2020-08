Dolceacqua, ritrovato morto dai vigili del fuoco l’uomo disperso da ieri

Dolceacqua. È stato trovato morto l’uomo dato per disperso due giorni fa in val Nervia. Dopo ore di ricerche, a trovare il corpo in fondo a una scarpata sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia.

Il quarantenne, che risponde al nome di Oliver Barriera, sarebbe caduto per circa 8 metri. Al momento non si conoscono le cause del decesso.