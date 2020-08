Dolceacqua, positiva al tampone Covid-19 una ragazza rientrata dall’estero

Dolceacqua. E’ positiva al tampone una giovane donna cittadina del borgo dei Doria rientrata da un viaggio all’estero in Francia, più precisamente a Parigi.

Sottoposta al test per il coronavirus in seguito ad alcuni sintomi che facevano pensare a una semplice febbre, è risultata positiva al tampone per il Covid-19. Al momento la sintomatologia non sembrerebbe così grave da richiedere un ricovero in ospedale. L’Asl1 sta monitorando il caso e valutando di prendere provvedimenti riguardo alle persone che potrebbero essere entrate in contatto con il caso sospetto.