Dolceacqua. Ieri sera, come oramai da 15 anni, si è svolta la premiazione del Premio letterario di poesia dialettale “Giannino Orengo” presso i giardini della sala Polivante.

Di seguito i vincitori: 1° Classificato: Mauro Maccario, 2° Classificato: Claudia Lombardo, 3° Classificato: Roberto Rovelli

Categoria Alpi Marittime: Jean-Pierre Spies, 1° Menzione della Giuria: Gaspare Caramello, 2° Menzione della Giuria: Romano Nicolino, 3° Menzione della Giuria: Tommaso Lupi

Premio Speciale della Famiglia Orengo: Franco Taggiasco, Premio Speciale dell’”Associazione Culturale A Cria” di Vallebona: Livio Tamagno, Premio Speciale Comune di Pigna: Danila Olivieri, Premio Speciale della “Compagnia Filodrammatica San Michele”: Marco Cassini

«Il Comune di Dolceacqua e il centro culturale desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona uscita della serata e nello specifico: Pia Viale per la presentazione del concorso; Beatrice Orrigo e Serena Lo Faro che hanno accompagnato la serata con voce e fisarmonica; la famiglia Orengo per la disponibilità e la generosità; Il Comune di Pigna, la Compagnia Filodrammatica San Michele di Pigna e l’associazione culturale A Cria di Vallebona, per aver contribuito al concorso donando anch’essi una targa; la giuria e i volontari tutti».