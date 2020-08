Dolceacqua, esce di casa e non fa più ritorno. Scattano le ricerche per un 40enne

Dolceacqua. Un uomo di circa 40 anni, monegasco abitante in zona, è stato dato per disperso ieri sera in località nostra Signora Addolorata. Il quarantenne è uscito di casa, lasciando tutti gli effetti personali, e non ha più fatto ritorno. Lo hanno cercato per tutta la notte i vigili del fuoco, aiutati dall’unità cinofila del 115 e dai volontari del Soccorso Alpino. Dell’uomo, al momento, nessuna traccia.